Proficient Auto Logistics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Proficient Auto Logistics lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.14 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.060 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 109.4 Millionen USD, gegenüber 115.6 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5.32 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch