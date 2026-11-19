Professional Diversity Network hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 4.32 USD gegenüber -24.900 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 0.9 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 50.29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch