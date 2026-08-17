Professional Diversity Network LLC Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Professional Diversity Network LLC Registered hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Professional Diversity Network LLC Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.230 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Professional Diversity Network LLC Registered 1.2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 28.05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.6 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch