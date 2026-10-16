Prodelight präsentierte Quartalsergebnisse

Prodelight hat am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -39.92 JPY. Ein Jahr zuvor waren 28.00 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3.39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 799.3 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 773.1 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 33.640 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 71.32 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11.59 Prozent auf 3.16 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch