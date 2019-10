Prodapt annonce la nomination de Rajiv Papneja aux fonctions de Directeur général adjoint et Responsable des Activités services réseaux

NEW YORK, 31 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Prodapt, un prestataire leader de services infogérés et de conseil dans le secteur des fournisseurs de services numériques (FSN), a annoncé aujourd'hui que Rajiv Papneja est nommé Directeur général adjoint et Responsable des Activités services réseaux. Rajiv sera comptable de l'innovation et de la mise en place de solutions relevant les défis de transformation des réseaux auxquels sont confrontés les directeurs de la technologie et les directeurs de réseau des FSN.

Avant d'intégrer Prodapt, Rajiv était Directeur de la technologie chargé des réseaux définis par logiciel (SDN)/réseau fixe et Président adjoint de Huawei États-Unis - Marketing/Vente de solutions, où il collaborait avec les principaux FSN mondiaux, les aidant à évoluer vers des réseaux intelligents reposant sur les SDN. Avant Huawei, Rajiv a cofondé Isocore, un laboratoire d'interopérabilité et d'essais tiers où il dirigeait l'ingénierie et les opérations.

« Nous sommes ravis d'accueillir Rajiv chez Prodapt. Il jouit d'un grand respect dans le secteur des FSN à l'échelon mondial et dispose d'une riche expérience dans les technologies, outre son leadership commercial », a déclaré Harsha Kumar, le Président de Prodapt. « L'expérience de Rajiv aidera Prodapt à créer une immense valeur ajoutée à ses clients au moment de transformer leur réseau et à se révéler encore plus vite en tant que partenaire privilégié des FSN du monde entier. »

« Je suis enchanté d'intégrer une équipe très active, centrée sur le client, et j'ai hâte de développer l'activité de services réseaux, qui tirera parti des capacités démontrées de Prodapt en matière de services logiciels d'IA, d'AA, de RPA, de SDN/NFV », a déclaré Rajiv Papneja. « Cette synergie aidera plus encore les clients de Prodapt à adopter des plateformes intelligentes d'automatisation du réseau, à simplifier les opérations et à permettre la mise en place de réseaux 5G multi-nuages ouverts et sans fournisseur. »

Fort de 18 ans d'expérience dans le secteur des télécommunications, Rajiv détient plusieurs brevets aux États-Unis et est coauteur de nombreuses publications, dont les normes IETF. Il a assumé plusieurs fonctions dans des forums du secteur et fait partie de comités techniques lors de conférences SDN et MPLS à l'échelon mondial. Rajiv est titulaire d'un Master ès sciences de l'Université George Mason et a mené à bien le programme de leadership dirigeant Tuck-SCTE de la Tuck School of Business, Dartmouth College.

À propos de Prodapt : www.prodapt.com

Prodapt est depuis deux décennies un prestataire de services d'infogérance et de conseil, centré principalement sur le secteur des télécoms/fournisseurs de services numériques, qui aide les clients à transformer leurs TI, leurs produits, leurs opérations et leurs réseaux pour atteindre leurs objectifs stratégiques. Prodapt propose un conseil intégral en architecture logicielle/TI, en développement d'applications, en intégration de systèmes, en test, maintenance et assistance. Prodapt offre des perspectives et des services de transformation basés sur un leadership éclairé tirant profit de technologies de nouvelle génération telles que l'automatisation des procédés robotisés (RPA), l'intelligence artificielle/apprentissage automatique (IA/AA), les réseaux définis par logiciel - virtualisation des fonctions du réseau (SDN-NFV) et les systèmes OSS/BSS de prochaine génération. Prodapt dispose de cadres spécifiques et d'accélérateurs de solution réduisant les délais de rentabilité pour les clients.

Basé à Chennai, Prodapt dispose des centres de prestation en Amérique du Nord, en Europe, en Inde et en Afrique et se situe au niveau trois sur l'échelle CMMI. Prodapt fait partie de The Jhaver Group, un conglomérat d'affaires existant depuis 120 ans et employant plus de 16 500 personnes sur plus de 64 sites dans le monde.

Contact :

Krishna Kumar N

krishnakumar.n@prodapt.com

+91-95000-86008

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/682943/Prodapt_Logo.jpg