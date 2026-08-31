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31.08.2026 20:27:13

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Abend im Plus

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Abend im Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Procter Gamble. Zuletzt ging es für das Procter Gamble-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 145,37 USD.

Procter & Gamble
116.30 CHF 0.55%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr stieg die Procter Gamble-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 145,37 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'233 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Procter Gamble-Aktie bei 145,53 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 143,44 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 490'823 Procter Gamble-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 167,25 USD erreichte der Titel am 28.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Procter Gamble-Aktie 15,05 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 137,63 USD am 08.01.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,32 Prozent.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,26 USD an Procter Gamble-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,38 USD. Am 29.07.2026 legte Procter Gamble die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Procter Gamble 1,48 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 21.20 Mrd. USD gegenüber 20.89 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 21.10.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Procter Gamble-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 6,98 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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