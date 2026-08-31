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31.08.2026 16:29:00

Procter Gamble Aktie News: Anleger greifen bei Procter Gamble am Montagnachmittag zu

Procter Gamble Aktie News: Anleger greifen bei Procter Gamble am Montagnachmittag zu

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Procter Gamble-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 144,26 USD zu.

Procter & Gamble
116.30 CHF 0.55%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Procter Gamble konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 144,26 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 53'140 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Procter Gamble-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 144,26 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 143,44 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 194'680 Procter Gamble-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 167,25 USD erreichte der Titel am 28.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Procter Gamble-Aktie derzeit noch 15,94 Prozent Luft nach oben. Am 08.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 137,63 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,60 Prozent könnte die Procter Gamble-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Procter Gamble-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,26 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,38 USD belaufen. Am 29.07.2026 hat Procter Gamble die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 1,48 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 21.20 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 20.89 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Procter Gamble am 21.10.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 6,98 USD je Procter Gamble-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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