Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Freitagabend mit angezogener Handbremse

Kaum Bewegung liess sich um 20:26 Uhr bei der Procter Gamble-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 143,91 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'540 Punkten notiert. Die Procter Gamble-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 144,15 USD aus. Die grössten Abgaben verzeichnete die Procter Gamble-Aktie bis auf 141,47 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 143,19 USD. Zuletzt wurden via New York 724'716 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.

Am 28.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 167,25 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Procter Gamble-Aktie somit 13,96 Prozent niedriger. Am 08.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 137,63 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Procter Gamble-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Procter Gamble-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,26 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,40 USD belaufen. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,26 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 21.20 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 20.89 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 21.10.2026 erwartet.

In der Procter Gamble-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 7,00 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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