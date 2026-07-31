Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’346 -0.3%  SPI 20’161 -0.4%  Dow 52’567 0.7%  DAX 25’629 0.1%  Euro 0.9319 0.4%  EStoxx50 6’358 0.2%  Gold 4’049 -1.3%  Bitcoin 50’904 -2.4%  Dollar 0.8081 0.3%  Öl 90.1 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Holcim1221405Sika41879292Rheinmetall345850Partners Group2460882Swiss Re12688156ABB1222171
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Juli 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Freitagabend
Alphabet-Aktie: So steuerte Warren Buffett den Milliarden-Dollar-Einstieg selbst
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wie viel Verlust bei einem Investment in SHIBA INU von vor 5 Jahren angefallen wäre
Suche...

Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.07.2026 20:27:13

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Freitagabend mit angezogener Handbremse

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Freitagabend mit angezogener Handbremse

Die Aktie von Procter Gamble hat am Freitagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Procter Gamble-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 143,91 USD.

Procter & Gamble
116.07 CHF 0.79%
Kaufen Verkaufen

Kaum Bewegung liess sich um 20:26 Uhr bei der Procter Gamble-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 143,91 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'540 Punkten notiert. Die Procter Gamble-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 144,15 USD aus. Die grössten Abgaben verzeichnete die Procter Gamble-Aktie bis auf 141,47 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 143,19 USD. Zuletzt wurden via New York 724'716 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.

Am 28.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 167,25 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Procter Gamble-Aktie somit 13,96 Prozent niedriger. Am 08.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 137,63 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Procter Gamble-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Procter Gamble-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,26 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,40 USD belaufen. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,26 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 21.20 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 20.89 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 21.10.2026 erwartet.

In der Procter Gamble-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 7,00 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

Jefferies empfiehlt Dividenden-Schwergewichte als Schutz vor KI-Rücksetzer

Procter & Gamble-Aktie fällt: Steigende Kosten belasten - Ausblick bleibt vorsichtig

Amazon-Aktie im Blick: Neuer Logistikdienst erhöht Druck auf FedEx und UPS


Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand

Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Procter & Gamble Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?