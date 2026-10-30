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30.10.2026 16:29:00
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble gewinnt am Nachmittag
Die Aktie von Procter Gamble gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Procter Gamble-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 162,64 USD.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Procter Gamble zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 162,64 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'031 Punkten steht. Die Procter Gamble-Aktie zog in der Spitze bis auf 165,36 USD an. Bei 165,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 899'913 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.
Am 28.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 167,25 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Procter Gamble-Aktie. Bei 137,63 USD fiel das Papier am 08.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,38 Prozent könnte die Procter Gamble-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2026 erhielten Procter Gamble-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,26 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,39 USD. Am 22.10.2026 hat Procter Gamble in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,97 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 1,95 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23.28 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 22.39 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Procter Gamble wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 20.01.2027 vorlegen.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Procter Gamble ein EPS in Höhe von 6,98 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Procter & Gamble am 30.10.2026
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