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Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091

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30.10.2026 16:29:00

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble gewinnt am Nachmittag

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Procter Gamble-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 162,64 USD.

Procter & Gamble
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Procter Gamble zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 162,64 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'031 Punkten steht. Die Procter Gamble-Aktie zog in der Spitze bis auf 165,36 USD an. Bei 165,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 899'913 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

Am 28.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 167,25 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Procter Gamble-Aktie. Bei 137,63 USD fiel das Papier am 08.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,38 Prozent könnte die Procter Gamble-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2026 erhielten Procter Gamble-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,26 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,39 USD. Am 22.10.2026 hat Procter Gamble in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,97 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 1,95 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23.28 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 22.39 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Procter Gamble wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 20.01.2027 vorlegen.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Procter Gamble ein EPS in Höhe von 6,98 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’398.02 19.94 SBBH9U
Short 15’741.22 13.60 S4ABWU
Short 16’330.17 8.78 S2BAEU
SMI-Kurs: 14’810.66 30.10.2026 17:30:30
Long 14’169.97 19.16 SLBXRU
Long 13’860.54 13.79 SNASBU
Long 13’282.09 9.00 S2BJ7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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Procter & Gamble am 30.10.2026

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