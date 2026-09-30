Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Mittwochabend mit Abschlägen

Der Procter Gamble-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 146,60 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'135 Punkten liegt. Im Tief verlor die Procter Gamble-Aktie bis auf 146,58 USD. Mit einem Wert von 148,97 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 398'383 Procter Gamble-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.02.2026 markierte das Papier bei 167,25 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Procter Gamble-Aktie 14,09 Prozent zulegen. Bei 137,63 USD fiel das Papier am 08.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Procter Gamble-Aktie ist somit 6,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,38 USD, nach 4,26 USD im Jahr 2026. Procter Gamble gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,26 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Procter Gamble 21.20 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.89 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Procter Gamble dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2028-Finanzergebnisse von Procter Gamble rechnen Experten am 20.10.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,98 USD je Procter Gamble-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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