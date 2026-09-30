Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’664 -1.2%  SPI 19’395 -1.1%  Dow 50’691 -0.4%  DAX 25’020 -0.7%  Euro 0.9385 -0.9%  EStoxx50 6’193 -1.2%  Gold 4’162 0.1%  Bitcoin 69’935 0.1%  Dollar 0.8315 -0.5%  Öl 100.9 -2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Aktien von Meta, Amazon & Co.: Experte rechnet mit Investitionen bis zu eine Billion US-Dollar in KI-Infrastruktur
UBS-Aktie leichter: Investor Artisan Partners fordert Bank-Wegzug aus der Schweiz
Mega-Fusion voraus? Warum Dan Ives die Aktien von SpaceX und Tesla vereint sieht
S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel hätte eine Investition in Moderna von vor 3 Jahren abgeworfen
S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Broadcom-Investment von vor 5 Jahren verdient
Suche...
Plus500 Depot

Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.09.2026 20:27:13

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Mittwochabend mit Abschlägen

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Mittwochabend mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Procter Gamble. Zuletzt fiel die Procter Gamble-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 146,60 USD ab.

Procter & Gamble
119.50 CHF -3.21%
Kaufen Verkaufen

Der Procter Gamble-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 146,60 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'135 Punkten liegt. Im Tief verlor die Procter Gamble-Aktie bis auf 146,58 USD. Mit einem Wert von 148,97 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 398'383 Procter Gamble-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.02.2026 markierte das Papier bei 167,25 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Procter Gamble-Aktie 14,09 Prozent zulegen. Bei 137,63 USD fiel das Papier am 08.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Procter Gamble-Aktie ist somit 6,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,38 USD, nach 4,26 USD im Jahr 2026. Procter Gamble gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,26 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Procter Gamble 21.20 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.89 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Procter Gamble dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2028-Finanzergebnisse von Procter Gamble rechnen Experten am 20.10.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,98 USD je Procter Gamble-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

Dividendenaktien im Check: Fünf Kriterien für langfristige Anleger

Jefferies empfiehlt Dividenden-Schwergewichte als Schutz vor KI-Rücksetzer

Procter & Gamble-Aktie fällt: Steigende Kosten belasten - Ausblick bleibt vorsichtig


Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Procter & Gamble Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

15:55 Logo WHS Trading-Bot – die KI-Challenge: Bauen Sie Ihren eigenen Handels-Bot mit KI
15:00 El Niño und Rohstoffe: Wenn das Wetter die Märkte bewegt
14:45 Julius Bär: 14.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf COSMO N.V.
14:37 SMI verliert Kontakt nach oben
11:41 UBS Logo UBS KeyInvest: Robotik und Drohnen – KI bekommt Arme und Flügel/Swatch – Zurück im Takt
09:32 Marktüberblick: CTS Eventim unter Druck, Nikkei haussiert, Micron erfreut
28.09.26 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’302.74 19.48 S9BTRU
Short 14’606.15 13.83 SEBBCU
Short 15’163.03 8.87 SDBWJU
SMI-Kurs: 13’663.80 01.10.2026 16:16:46
Long 13’178.32 19.76 SKBOPU
Long 12’880.86 13.83 BSUBWU
Long 12’333.47 8.98 SBABSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Procter & Gamble am 30.09.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Micron Technology Aktie News: Micron Technology verteuert sich am Abend
UBS-Aktie leichter: Investor Artisan Partners fordert Bank-Wegzug aus der Schweiz
Führungswechsel bei Rieter - Lippuner wird neuer CEO - Aktie im Plus
Partners Group-Aktie springt an: EU-Kommission genehmigt Übernahme von AVK
Micron Technology Profit Climbs In Q4
Santhera-Aktie steigt: Umsatz mehr als verdoppelt – Verlust deutlich reduziert
Home Depot Aktie News: Home Depot verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren eingefahren

Top-Rankings

3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Das vergangene Quartal hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten s ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
3. Quartal 2026: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
So bewegten sich die Einzelwerte des DAX im abgelaufenen Jahresviertel.
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
September 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der September 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.