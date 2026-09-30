Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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30.09.2026 16:29:00
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble verzeichnet am Nachmittag Verluste
Die Aktie von Procter Gamble gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Procter Gamble-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 148,16 USD ab.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 148,16 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'370 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Procter Gamble-Aktie bis auf 147,94 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 148,97 USD. Zuletzt wechselten 172'313 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.
Am 28.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 167,25 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 11,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 137,63 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Procter Gamble-Aktie 7,11 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,38 USD. Im Vorjahr erhielten Procter Gamble-Aktionäre 4,26 USD je Wertpapier. Procter Gamble liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 21.20 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20.89 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Am 22.10.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Procter Gamble dürfte die Q1 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 20.10.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Procter Gamble im Jahr 2027 6,98 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Procter & Gamble am 30.09.2026
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