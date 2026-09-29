Procter Gamble Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Procter Gamble

Um 20:26 Uhr ging es für die Procter Gamble-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 148,42 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'281 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Procter Gamble-Aktie bei 146,92 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 147,05 USD. Bisher wurden heute 374'454 Procter Gamble-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 167,25 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.02.2026). Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 11,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 137,63 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Procter Gamble-Aktie 7,27 Prozent sinken.

Nachdem Procter Gamble seine Aktionäre 2026 mit 4,26 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,38 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Procter Gamble am 29.07.2026. Das EPS lag bei 1,26 USD. Im letzten Jahr hatte Procter Gamble einen Gewinn von 1,48 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Procter Gamble in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21.20 Mrd. USD im Vergleich zu 20.89 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Procter Gamble Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Procter Gamble-Ergebnisse für Q1 2028 erwarten Experten am 20.10.2027.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Procter Gamble ein EPS in Höhe von 6,98 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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