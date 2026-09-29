Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Nachmittag mit Verlusten

Die Procter Gamble-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 148,05 USD nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'370 Punkten liegt. Im Tief verlor die Procter Gamble-Aktie bis auf 146,92 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 147,05 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Procter Gamble-Aktien beläuft sich auf 179'558 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.02.2026 bei 167,25 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Procter Gamble-Aktie somit 11,48 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 08.01.2026 Kursverluste bis auf 137,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,26 USD an Procter Gamble-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,38 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Procter Gamble am 29.07.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,26 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,50 Prozent auf 21.20 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20.89 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 22.10.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Procter Gamble veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 20.10.2027 dürfte Procter Gamble die Q1 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 6,98 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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