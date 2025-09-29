Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble reagiert am Abend positiv

Um 20:26 Uhr sprang die Procter Gamble-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 153,15 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 46'273 Punkten tendiert. Die Procter Gamble-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 153,16 USD aus. Bei 152,47 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 412'035 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.

Am 28.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 180,40 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Procter Gamble-Aktie 17,80 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 149,91 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Mit einem Kursverlust von 2,11 Prozent würde die Procter Gamble-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Procter Gamble-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,29 USD ausgeschüttet werden. Procter Gamble veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,48 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Procter Gamble noch ein Gewinn pro Aktie von 1,27 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 20.89 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 20.53 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2025 terminiert. Schätzungsweise am 21.10.2026 dürfte Procter Gamble die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Procter Gamble im Jahr 2026 6,99 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

