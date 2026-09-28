Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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28.09.2026 20:27:13
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Montagabend mit Aufschlag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Procter Gamble. Die Procter Gamble-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 148,95 USD.
Das Papier von Procter Gamble konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,9 Prozent auf 148,95 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'561 Punkten tendiert. Die Procter Gamble-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 149,46 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 145,86 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 586'669 Procter Gamble-Aktien.
Am 28.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 167,25 USD. Der aktuelle Kurs der Procter Gamble-Aktie ist somit 12,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 137,63 USD erreichte der Anteilsschein am 08.01.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,60 Prozent.
Im Jahr 2026 erhielten Procter Gamble-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,26 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,38 USD. Am 29.07.2026 hat Procter Gamble in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Procter Gamble hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,48 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Procter Gamble in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21.20 Mrd. USD im Vergleich zu 20.89 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht. Am 20.10.2027 wird Procter Gamble schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2028 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Procter Gamble im Jahr 2027 6,98 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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