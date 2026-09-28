Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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28.09.2026 16:29:00
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Nachmittag in Grün
Die Aktie von Procter Gamble zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Procter Gamble legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 148,50 USD.
Die Procter Gamble-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 148,50 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'634 Punkten tendiert. Die Procter Gamble-Aktie legte bis auf 148,50 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 145,86 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 210'541 Procter Gamble-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.02.2026 bei 167,25 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 137,63 USD ab. Mit Abgaben von 7,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Procter Gamble-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,26 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,38 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Procter Gamble am 29.07.2026. Es stand ein EPS von 1,26 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Procter Gamble noch ein Gewinn pro Aktie von 1,48 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 21.20 Mrd. USD gegenüber 20.89 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Procter Gamble dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz auf den 20.10.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Procter Gamble einen Gewinn von 6,98 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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