Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble gewinnt am Freitagabend an Boden

Die Procter Gamble-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 143,33 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 53'518 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Procter Gamble-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 144,40 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 143,25 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 490'280 Procter Gamble-Aktien.

Am 28.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 167,25 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Procter Gamble-Aktie ist somit 16,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 08.01.2026 auf bis zu 137,63 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 3,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Procter Gamble-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,26 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,38 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Procter Gamble am 29.07.2026. Das EPS lag bei 1,26 USD. Im letzten Jahr hatte Procter Gamble einen Gewinn von 1,48 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Procter Gamble im vergangenen Quartal 21.20 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Procter Gamble 20.89 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Procter Gamble am 21.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Procter Gamble-Gewinn in Höhe von 6,98 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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