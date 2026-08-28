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28.08.2026 16:29:00

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble zeigt sich am Nachmittag freundlich

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble zeigt sich am Nachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Zuletzt wies die Procter Gamble-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 144,01 USD nach oben.

Procter & Gamble
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 144,01 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'562 Punkten steht. In der Spitze gewann die Procter Gamble-Aktie bis auf 144,01 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 143,25 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 210'941 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.

Bei 167,25 USD markierte der Titel am 28.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Procter Gamble-Aktie. Am 08.01.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 137,63 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Procter Gamble seine Aktionäre 2026 mit 4,26 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,38 USD je Aktie ausschütten. Am 29.07.2026 äusserte sich Procter Gamble zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,26 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,50 Prozent auf 21.20 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20.89 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 21.10.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Procter Gamble ein EPS in Höhe von 6,98 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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