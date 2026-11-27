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27.11.2026 20:27:13
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Abend mit Abschlägen
Die Aktie von Procter Gamble gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Procter Gamble-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 172,86 USD ab.
Um 20:26 Uhr fiel die Procter Gamble-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 172,86 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 50'774 Punkten steht. In der Spitze fiel die Procter Gamble-Aktie bis auf 171,96 USD. Bei 171,96 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Procter Gamble-Aktien beläuft sich auf 1'204'204 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 174,56 USD. Dieser Kurs wurde am 25.11.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 0,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 137,63 USD fiel das Papier am 08.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 20,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,39 USD. Im Vorjahr hatte Procter Gamble 4,26 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 22.10.2026 äusserte sich Procter Gamble zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,97 USD. Im letzten Jahr hatte Procter Gamble einen Gewinn von 1,95 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22.39 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23.28 Mrd. USD ausgewiesen.
Procter Gamble wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 22.01.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 19.01.2028.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 6,98 USD je Procter Gamble-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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