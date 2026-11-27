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27.11.2026 16:29:00
Procter Gamble Aktie News: Anleger schicken Procter Gamble am Nachmittag ins Minus
Die Aktie von Procter Gamble gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Procter Gamble-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 172,62 USD.
Die Procter Gamble-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 172,62 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 50'566 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Procter Gamble-Aktie ging bis auf 171,96 USD. Bei 171,96 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Procter Gamble-Aktie belief sich zuletzt auf 233'098 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 174,56 USD. Dieser Kurs wurde am 25.11.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Procter Gamble-Aktie liegt somit 1,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 137,63 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Procter Gamble-Aktie 20,27 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Procter Gamble-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,26 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,39 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Procter Gamble am 22.10.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,97 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.28 Mrd. USD – ein Plus von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Procter Gamble 22.39 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Voraussichtlich am 22.01.2027 dürfte Procter Gamble Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 19.01.2028 dürfte Procter Gamble die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 6,98 USD je Aktie in den Procter Gamble-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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