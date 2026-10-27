Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble gibt am Dienstagabend nach

Der Procter Gamble-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 159,02 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'419 Punkten steht. Die Procter Gamble-Aktie gab in der Spitze bis auf 158,45 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 158,71 USD. Zuletzt wechselten via New York 444'137 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.02.2026 bei 167,25 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Procter Gamble-Aktie 5,18 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.01.2026 bei 137,63 USD. Der derzeitige Kurs der Procter Gamble-Aktie liegt somit 15,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,39 USD, nach 4,26 USD im Jahr 2026. Am 22.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,97 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,95 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Procter Gamble im vergangenen Quartal 23.28 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Procter Gamble 22.39 Mrd. USD umsetzen können.

Am 20.01.2027 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 6,97 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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