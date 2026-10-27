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27.10.2026 16:29:00
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Die Procter Gamble-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 159,02 USD nach.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 159,02 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'426 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Procter Gamble-Aktie bei 158,55 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 158,71 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 251'414 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.
Bei 167,25 USD markierte der Titel am 28.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,18 Prozent könnte die Procter Gamble-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.01.2026 bei 137,63 USD. Abschläge von 13,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,26 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,39 USD. Procter Gamble liess sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,97 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,95 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 23.28 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 22.39 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 20.01.2027 terminiert.
Von Analysten wird erwartet, dass Procter Gamble im Jahr 2027 6,97 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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