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27.08.2026 20:27:13

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Abend im Minusbereich

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Abend im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Procter Gamble. Die Procter Gamble-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 143,52 USD nach.

Procter & Gamble
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Die Procter Gamble-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 143,52 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'552 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Procter Gamble-Aktie bisher bei 142,74 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 143,70 USD. Bisher wurden via New York 517'518 Procter Gamble-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.02.2026 markierte das Papier bei 167,25 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Procter Gamble-Aktie derzeit noch 16,53 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 137,63 USD ab. Mit einem Kursverlust von 4,10 Prozent würde die Procter Gamble-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,38 USD, nach 4,26 USD im Jahr 2026. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Procter Gamble am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,26 USD. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 1,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 21.20 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 20.89 Mrd. USD umgesetzt.

Am 21.10.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 6,98 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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