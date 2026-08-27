Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Donnerstagnachmittag tiefer

Die Procter Gamble-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 142,88 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'476 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Procter Gamble-Aktie bisher bei 142,83 USD. Mit einem Wert von 143,70 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Procter Gamble-Aktie belief sich zuletzt auf 247'634 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (167,25 USD) erklomm das Papier am 28.02.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Procter Gamble-Aktie somit 14,57 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.01.2026 (137,63 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Procter Gamble-Aktie 3,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,26 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,38 USD. Am 29.07.2026 legte Procter Gamble die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 1,48 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,50 Prozent auf 21.20 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20.89 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 21.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Procter Gamble einen Gewinn von 6,98 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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