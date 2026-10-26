Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Montagabend mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Procter Gamble nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,2 Prozent auf 159,11 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'329 Punkten notiert. Die Procter Gamble-Aktie sank bis auf 158,86 USD. Bei 160,76 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 571'804 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 167,25 USD erreichte der Titel am 28.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Procter Gamble-Aktie derzeit noch 5,12 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 137,63 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Procter Gamble-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,39 USD, nach 4,26 USD im Jahr 2026. Procter Gamble liess sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,97 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 23.28 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.39 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 20.01.2027 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Procter Gamble-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 6,97 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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