|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
26.10.2026 20:27:13
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Montagabend mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Procter Gamble. Zuletzt fiel die Procter Gamble-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 159,11 USD ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Procter Gamble nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,2 Prozent auf 159,11 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'329 Punkten notiert. Die Procter Gamble-Aktie sank bis auf 158,86 USD. Bei 160,76 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 571'804 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 167,25 USD erreichte der Titel am 28.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Procter Gamble-Aktie derzeit noch 5,12 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 137,63 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Procter Gamble-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,39 USD, nach 4,26 USD im Jahr 2026. Procter Gamble liess sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,97 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 23.28 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.39 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 20.01.2027 terminiert.
Den erwarteten Gewinn je Procter Gamble-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 6,97 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie
Procter & Gamble-Aktie steigt: Konzern überzeugt zum Jahresstart
Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: Über diese Dividende können sich Procter Gamble-Anleger freuen
Dividendenaktien im Check: Fünf Kriterien für langfristige Anleger
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Procter & Gamble Co.
|
20:27
|Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Montagabend mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
16:29
|Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones schwächelt am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Procter Gamble von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
Analysen zu Procter & Gamble Co.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: SMI schlussendlich fester -- DAX schliesst höher -- Wall Street in Grün -- Asiens Börsen zuletzt uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt starteten mit Gewinnen in die neue Börsenwoche. Die US-Aktienmärkte legen zu. In Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.