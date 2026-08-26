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26.08.2026 20:27:13

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Mittwochabend mit Verlusten

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Mittwochabend mit Verlusten

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Procter Gamble-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 144,96 USD abwärts.

Procter & Gamble
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Um 20:26 Uhr fiel die Procter Gamble-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 144,96 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'447 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Procter Gamble-Aktie bis auf 144,50 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 145,28 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 577'603 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.

Am 28.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 167,25 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,38 Prozent könnte die Procter Gamble-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 137,63 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 5,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Procter Gamble-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,26 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,38 USD ausgeschüttet werden. Procter Gamble liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,26 USD. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 1,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Procter Gamble hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.20 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.89 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 21.10.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Procter Gamble-Aktie in Höhe von 6,98 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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