Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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26.08.2026 16:29:00
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Mittwochnachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Procter Gamble gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Procter Gamble gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 145,17 USD abwärts.
Das Papier von Procter Gamble gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 145,17 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'457 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Procter Gamble-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 144,77 USD aus. Bei 145,28 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 225'793 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.
Am 28.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 167,25 USD. 15,21 Prozent Plus fehlen der Procter Gamble-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 137,63 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Procter Gamble-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,38 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Procter Gamble 4,26 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Procter Gamble am 29.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,26 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21.20 Mrd. USD – ein Plus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Procter Gamble 20.89 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2026 erfolgen.
Den erwarteten Gewinn je Procter Gamble-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 6,98 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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