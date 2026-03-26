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26.03.2026 20:27:13

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble büsst am Abend ein

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble büsst am Abend ein

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Procter Gamble-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 142,56 USD ab.

Procter & Gamble
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Der Procter Gamble-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 142,56 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 45'953 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Procter Gamble-Aktie bis auf 142,50 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 143,67 USD. Zuletzt wechselten 412'675 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 174,16 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Procter Gamble-Aktie liegt somit 18,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 08.01.2026 Kursverluste bis auf 137,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 3,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Procter Gamble-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,26 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Procter Gamble 4,08 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Procter Gamble am 22.01.2026. Das EPS lag bei 1,78 USD. Im letzten Jahr hatte Procter Gamble einen Gewinn von 1,88 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.21 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.88 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 17.04.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Procter Gamble veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 6,96 USD je Procter Gamble-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com