Um 20:26 Uhr sprang die Procter Gamble-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 173,69 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 50'304 Punkten notiert. Bei 174,56 USD markierte die Procter Gamble-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 173,35 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 689'688 Procter Gamble-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 174,56 USD. Dieser Kurs wurde am 25.11.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Procter Gamble-Aktie. Am 08.01.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 137,63 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,76 Prozent.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,26 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,39 USD. Am 22.10.2026 hat Procter Gamble in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,97 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,95 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23.28 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 22.39 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Procter Gamble wird am 20.01.2027 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Procter Gamble-Aktie in Höhe von 6,98 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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