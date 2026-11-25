Das Papier von Procter Gamble konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 173,04 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 49'148 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Procter Gamble-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 173,60 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 173,35 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 292'493 Procter Gamble-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.11.2026 markierte das Papier bei 173,60 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,32 Prozent. Am 08.01.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 137,63 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,39 USD. Im Vorjahr erhielten Procter Gamble-Aktionäre 4,26 USD je Wertpapier. Am 22.10.2026 hat Procter Gamble die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,97 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Procter Gamble im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23.28 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22.39 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Procter Gamble-Bilanz für Q2 2027 wird am 20.01.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Procter Gamble im Jahr 2027 6,98 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

Procter & Gamble-Aktie höher: Konzern plant Milliarden-Einsparungen und Stellenabbau

vVARDIS-Aktie im Check: Wie attraktiv ist der Börsenneuling für Anleger?

Procter & Gamble-Aktie steigt: Konzern überzeugt zum Jahresstart