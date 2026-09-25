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Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091

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25.09.2026 20:27:13

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Abend mit grünen Vorzeichen

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Abend mit grünen Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Procter Gamble. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 146,02 USD zu.

Procter & Gamble
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 146,02 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'782 Punkten steht. Die Procter Gamble-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 146,20 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 145,97 USD. Der Tagesumsatz der Procter Gamble-Aktie belief sich zuletzt auf 377'065 Aktien.

Am 28.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 167,25 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,54 Prozent hinzugewinnen. Am 08.01.2026 gab der Anteilsschein bis auf 137,63 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,38 USD, nach 4,26 USD im Jahr 2026. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Procter Gamble hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,48 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Procter Gamble in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21.20 Mrd. USD im Vergleich zu 20.89 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2027 dürfte Procter Gamble am 22.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2028-Kennzahlen am 20.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 6,98 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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