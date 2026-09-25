Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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25.09.2026 16:29:00
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Nachmittag stabil
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Bei der Procter Gamble-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 145,61 USD.
Die Procter Gamble-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 145,61 USD an der Tafel. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'500 Punkten steht. Die Procter Gamble-Aktie zog in der Spitze bis auf 146,20 USD an. Zwischenzeitlich weitete die Procter Gamble-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 145,50 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 145,97 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 147'886 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 167,25 USD erreichte der Titel am 28.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 14,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 08.01.2026 Kursverluste bis auf 137,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 5,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Procter Gamble-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,26 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,38 USD aus. Procter Gamble gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,26 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.20 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.89 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Procter Gamble am 22.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 20.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q1 2028-Bilanz von Procter Gamble.
Den erwarteten Gewinn je Procter Gamble-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 6,98 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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