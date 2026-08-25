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25.08.2026 20:27:13

Procter Gamble Aktie News: Anleger schicken Procter Gamble am Abend ins Minus

Procter Gamble Aktie News: Anleger schicken Procter Gamble am Abend ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Procter Gamble. Zuletzt ging es für die Procter Gamble-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 145,56 USD.

Procter & Gamble
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Die Procter Gamble-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 145,56 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'526 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Procter Gamble-Aktie bisher bei 144,95 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 145,73 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 586'740 Procter Gamble-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 167,25 USD erreichte der Titel am 28.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Procter Gamble-Aktie ist somit 14,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 137,63 USD. Dieser Wert wurde am 08.01.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Procter Gamble-Aktie ist somit 5,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Procter Gamble-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,26 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,38 USD ausgeschüttet werden. Procter Gamble gewährte am 29.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,26 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 21.20 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20.89 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 21.10.2026 dürfte Procter Gamble Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 6,98 USD je Aktie in den Procter Gamble-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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