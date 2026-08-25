Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Procter Gamble-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 145,46 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'488 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Procter Gamble-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 144,95 USD aus. Bei 145,73 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 261'182 Procter Gamble-Aktien.

Am 28.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 167,25 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Procter Gamble-Aktie liegt somit 13,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.01.2026 bei 137,63 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Procter Gamble-Aktie.

Für Procter Gamble-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,26 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,38 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Procter Gamble am 29.07.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,26 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,48 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.20 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.89 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Procter Gamble dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2027 voraussichtlich am 21.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,98 USD je Procter Gamble-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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