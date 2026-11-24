Das Papier von Procter Gamble legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 172,19 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 50'030 Punkten tendiert. Die Procter Gamble-Aktie zog in der Spitze bis auf 173,27 USD an. Den New York-Handel startete das Papier bei 170,90 USD. Zuletzt wechselten via New York 546'614 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

Am 18.11.2026 markierte das Papier bei 173,57 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,80 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.01.2026 bei 137,63 USD. Der aktuelle Kurs der Procter Gamble-Aktie ist somit 20,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Procter Gamble-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,39 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Procter Gamble 4,26 USD aus. Procter Gamble veröffentlichte am 22.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,97 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,95 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.28 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22.39 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 20.01.2027 erwartet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Procter Gamble-Gewinn in Höhe von 6,98 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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