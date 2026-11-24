|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
24.11.2026 16:29:00
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Zuletzt ging es für das Procter Gamble-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 172,12 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das Procter Gamble-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 172,12 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 49'701 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Procter Gamble-Aktie bei 172,12 USD. Bei 170,90 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 277'588 Procter Gamble-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.11.2026 bei 173,57 USD. 0,84 Prozent Plus fehlen der Procter Gamble-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.01.2026 bei 137,63 USD. Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 25,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,39 USD, nach 4,26 USD im Jahr 2026. Procter Gamble gewährte am 22.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,97 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Procter Gamble noch ein Gewinn pro Aktie von 1,95 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,98 Prozent auf 23.28 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.39 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.01.2027 erfolgen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 6,98 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie
Procter & Gamble-Aktie höher: Konzern plant Milliarden-Einsparungen und Stellenabbau
vVARDIS-Aktie im Check: Wie attraktiv ist der Börsenneuling für Anleger?
Procter & Gamble-Aktie steigt: Konzern überzeugt zum Jahresstart
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Procter & Gamble Co.
|
16:29
|Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden (finanzen.ch)
|
16:00
|Zuversicht in New York: Dow Jones liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones stürmt schlussendlich vor (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Montagabend mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Procter & Gamble-Aktie höher: Konzern plant Milliarden-Einsparungen und Stellenabbau (AWP)
|
20.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Procter Gamble von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Handel in New York: Dow Jones-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
Analysen zu Procter & Gamble Co.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: SMI schließt kaum verändert -- DAX letztlich mit Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Dienstag seitwärts. Der DAX zeigte sich unterdessen deutlich tiefer. Der Dow tendiert im Dienstagshandel kaum verändert. In Fernost sind uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.