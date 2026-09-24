Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Abend mit Abschlägen

Das Papier von Procter Gamble gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 147,08 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'413 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Procter Gamble-Aktie ging bis auf 146,73 USD. Bei 147,36 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 534'877 Procter Gamble-Aktien.

Bei 167,25 USD erreichte der Titel am 28.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Procter Gamble-Aktie somit 12,06 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.01.2026 bei 137,63 USD. Der aktuelle Kurs der Procter Gamble-Aktie ist somit 6,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,38 USD. Im Vorjahr hatte Procter Gamble 4,26 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.07.2026 legte Procter Gamble die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,26 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.20 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Procter Gamble einen Umsatz von 20.89 Mrd. USD eingefahren.

Die Procter Gamble-Bilanz für Q1 2027 wird am 22.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q1 2028-Ergebnisse wird von Experten am 20.10.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Procter Gamble-Aktie in Höhe von 6,98 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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