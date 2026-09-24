Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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24.09.2026 16:29:00
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble tendiert am Nachmittag nordwärts
Die Aktie von Procter Gamble zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 148,52 USD zu.
Um 16:28 Uhr wies die Procter Gamble-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 148,52 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'333 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Procter Gamble-Aktie legte bis auf 149,18 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 147,36 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 299'344 Procter Gamble-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 167,25 USD. Dieser Kurs wurde am 28.02.2026 erreicht. 12,61 Prozent Plus fehlen der Procter Gamble-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 137,63 USD. Dieser Wert wurde am 08.01.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Procter Gamble-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Procter Gamble-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,38 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Procter Gamble 4,26 USD aus. Am 29.07.2026 hat Procter Gamble in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,26 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Procter Gamble ein EPS von 1,48 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 21.20 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20.89 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Am 22.10.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz auf den 20.10.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Procter Gamble im Jahr 2027 6,98 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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