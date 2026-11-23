Um 20:26 Uhr sprang die Procter Gamble-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 170,18 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 49'727 Punkten tendiert. Die Procter Gamble-Aktie zog in der Spitze bis auf 170,63 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 167,81 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 739'644 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.11.2026 bei 173,57 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Procter Gamble-Aktie derzeit noch 1,99 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 137,63 USD. Dieser Wert wurde am 08.01.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,13 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Procter Gamble-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,26 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,39 USD belaufen. Am 22.10.2026 äusserte sich Procter Gamble zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,97 USD gegenüber 1,95 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Procter Gamble 23.28 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22.39 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 20.01.2027 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 6,98 USD je Procter Gamble-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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