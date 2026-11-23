Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der Procter Gamble-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 169,24 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 49'707 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Procter Gamble-Aktie bis auf 169,89 USD zu. Der Kurs der Procter Gamble-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 167,61 USD nach. Bei 167,81 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 458'444 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.

Am 18.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 173,57 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 137,63 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Procter Gamble-Aktie mit einem Verlust von 18,68 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,39 USD. Im Vorjahr hatte Procter Gamble 4,26 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 22.10.2026 hat Procter Gamble die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,97 USD, nach 1,95 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 23.28 Mrd. USD gegenüber 22.39 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Procter Gamble wird am 20.01.2027 gerechnet.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,98 USD je Procter Gamble-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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