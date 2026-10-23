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23.10.2026 20:27:13

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Freitagabend in Rot

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Freitagabend in Rot

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Procter Gamble nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 161,17 USD.

Procter & Gamble
134.79 CHF -0.92%
Kaufen Verkaufen

Die Procter Gamble-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 2,7 Prozent auf 161,17 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'278 Punkten realisiert. Bei 160,67 USD markierte die Procter Gamble-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 164,00 USD. Bisher wurden via New York 785'839 Procter Gamble-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 167,25 USD ein 52-Wochen-Hoch. 3,78 Prozent Plus fehlen der Procter Gamble-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 137,63 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Procter Gamble-Aktie derzeit noch 14,60 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,39 USD, nach 4,26 USD im Jahr 2026. Am 29.07.2026 lud Procter Gamble zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,48 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 21.20 Mrd. USD gegenüber 20.89 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Procter Gamble dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 20.01.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 6,97 USD je Procter Gamble-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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