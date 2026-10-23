Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Nachmittag mit Abschlägen

Um 16:28 Uhr rutschte die Procter Gamble-Aktie in der New York-Sitzung um 2,2 Prozent auf 161,95 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'092 Punkten notiert. Bei 161,89 USD markierte die Procter Gamble-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 164,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 509'921 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.

Am 28.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 167,25 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,27 Prozent. Bei 137,63 USD fiel das Papier am 08.01.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Procter Gamble-Aktie ist somit 15,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2026 4,26 USD an Procter Gamble-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,39 USD aus. Procter Gamble veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 21.20 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 20.89 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 20.01.2027 dürfte Procter Gamble Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Procter Gamble im Jahr 2027 6,97 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

Procter & Gamble-Aktie steigt: Konzern überzeugt zum Jahresstart

Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: Über diese Dividende können sich Procter Gamble-Anleger freuen

Dividendenaktien im Check: Fünf Kriterien für langfristige Anleger