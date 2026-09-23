Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble fällt am Mittwochabend

Um 20:26 Uhr rutschte die Procter Gamble-Aktie in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 147,83 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'588 Punkten steht. Im Tief verlor die Procter Gamble-Aktie bis auf 147,22 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 147,87 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 550'291 Procter Gamble-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (167,25 USD) erklomm das Papier am 28.02.2026. Der derzeitige Kurs der Procter Gamble-Aktie liegt somit 11,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 137,63 USD. Dieser Wert wurde am 08.01.2026 erreicht. Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 7,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Procter Gamble-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,26 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,38 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Procter Gamble am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,26 USD. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 1,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent auf 21.20 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.89 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte Procter Gamble Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2028-Kennzahlen am 20.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Procter Gamble-Aktie in Höhe von 6,98 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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