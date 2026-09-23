Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Mittwochnachmittag mit stabiler Tendenz

Im New York-Handel kam die Procter Gamble-Aktie um 16:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 148,26 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'762 Punkten steht. Bei 148,45 USD markierte die Procter Gamble-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büsste die Procter Gamble-Aktie bis auf 147,66 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 147,87 USD. Bisher wurden via New York 183'554 Procter Gamble-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 167,25 USD erreichte der Titel am 28.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Procter Gamble-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 137,63 USD. Dieser Wert wurde am 08.01.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 7,17 Prozent könnte die Procter Gamble-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Procter Gamble-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,26 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,38 USD belaufen. Procter Gamble veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,26 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 21.20 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20.89 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q1 2028-Ergebnisse wird von Experten am 20.10.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Procter Gamble einen Gewinn von 6,98 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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