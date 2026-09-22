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22.09.2026 20:27:13

Procter Gamble Aktie News: Anleger schicken Procter Gamble am Dienstagabend ins Plus

Procter Gamble Aktie News: Anleger schicken Procter Gamble am Dienstagabend ins Plus

Die Aktie von Procter Gamble zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 147,70 USD zu.

Procter & Gamble
120.92 CHF 0.60%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Procter Gamble legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 147,70 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'885 Punkten steht. Der Kurs der Procter Gamble-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 147,92 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 147,36 USD. Zuletzt wechselten via New York 344'345 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

Am 28.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 167,25 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Procter Gamble-Aktie mit einem Kursplus von 13,24 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.01.2026 (137,63 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Procter Gamble-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,26 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,38 USD aus. Procter Gamble liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,48 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 21.20 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20.89 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2028-Bilanz auf den 20.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Procter Gamble im Jahr 2027 6,98 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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