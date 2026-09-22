Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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22.09.2026 16:29:00
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Dienstagnachmittag gesucht
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Die Aktionäre schickten das Papier von Procter Gamble nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 147,21 USD.
Die Procter Gamble-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 147,21 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'834 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Procter Gamble-Aktie bis auf 147,53 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 147,36 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 171'578 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.
Am 28.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 167,25 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Procter Gamble-Aktie mit einem Kursplus von 13,61 Prozent wieder erreichen. Am 08.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 137,63 USD. Mit einem Kursverlust von 6,51 Prozent würde die Procter Gamble-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,26 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,38 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Procter Gamble am 29.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,26 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 21.20 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.89 Mrd. USD umgesetzt.
Am 22.10.2026 werden die Q1 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 20.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q1 2028-Bilanz von Procter Gamble.
Experten gehen davon aus, dass Procter Gamble im Jahr 2027 6,98 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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