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21.09.2026 20:27:13

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Montagabend nahe Vortagesniveau

Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Montagabend nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Procter Gamble zeigt am Montagabend wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Procter Gamble-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 146,41 USD.

Procter & Gamble
120.21 CHF -0.16%
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Die Procter Gamble-Aktie zeigte sich um 20:26 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 146,41 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'062 Punkten steht. In der Spitze gewann die Procter Gamble-Aktie bis auf 146,80 USD. Die Procter Gamble-Aktie sank bis auf 145,66 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 146,25 USD. Zuletzt wurden via New York 408'027 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.

Am 28.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 167,25 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Procter Gamble-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.01.2026 (137,63 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,00 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Procter Gamble-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,38 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Procter Gamble 4,26 USD aus. Am 29.07.2026 lud Procter Gamble zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent auf 21.20 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.89 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 22.10.2026 dürfte die Q1 2027-Bilanz von Procter Gamble veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q1 2028-Ergebnisse wird von Experten am 20.10.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 6,98 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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