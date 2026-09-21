Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble tendiert am Montagnachmittag südwärts

Die Procter Gamble-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 146,04 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'918 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Procter Gamble-Aktie bisher bei 145,66 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 146,25 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 182'204 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 167,25 USD erreichte der Titel am 28.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,52 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.01.2026 bei 137,63 USD. Mit Abgaben von 5,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Procter Gamble-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,26 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,38 USD belaufen. Am 29.07.2026 legte Procter Gamble die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Procter Gamble 21.20 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.89 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2028-Kennzahlen am 20.10.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Procter Gamble-Gewinn in Höhe von 6,98 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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