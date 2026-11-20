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20.11.2026 20:27:13
Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Abend gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Procter Gamble. Zuletzt ging es für das Procter Gamble-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 170,22 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für das Procter Gamble-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 170,22 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 48'592 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Procter Gamble-Aktie bis auf 171,61 USD. Bei 170,66 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1'110'472 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 18.11.2026 auf bis zu 173,57 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Procter Gamble-Aktie liegt somit 1,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 137,63 USD. Dieser Wert wurde am 08.01.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 19,15 Prozent könnte die Procter Gamble-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Procter Gamble-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,26 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,39 USD aus. Procter Gamble liess sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,97 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Procter Gamble noch ein Gewinn pro Aktie von 1,95 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 23.28 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 22.39 Mrd. USD umgesetzt.
Am 20.01.2027 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Procter Gamble veröffentlicht werden.
Experten taxieren den Procter Gamble-Gewinn für das Jahr 2027 auf 6,98 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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