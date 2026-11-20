Die Aktionäre schickten das Papier von Procter Gamble nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,0 Prozent auf 171,13 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 49'225 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Procter Gamble-Aktie sogar auf 171,61 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 170,66 USD. Zuletzt wechselten 826'055 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.11.2026 bei 173,57 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,43 Prozent hinzugewinnen. Am 08.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 137,63 USD. Abschläge von 19,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Procter Gamble-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,26 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,39 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Procter Gamble am 22.10.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,97 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Procter Gamble hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23.28 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22.39 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 20.01.2027 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Procter Gamble-Aktie in Höhe von 6,98 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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